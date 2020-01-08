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Роскачество назвало российские продукты, которые могут конкурировать на мировом рынке

 Видео горящего торгового комплекса в Новосибирской области опубликовано в Сети

Видео горящего торгового комплекса в Новосибирской области опубликовано в Сети
«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

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10:36   8 Января 2020
Россия

Видео горящего торгового комплекса в Новосибирской области опубликовано в Сети

Видео горящего торгового комплекса в Новосибирской области опубликовано в Сети

В интернете появилось видео крупного пожара в торговом комплексе «Центральный» в Искитиме Новосибирской области. Пожар начался утром 8 января.Его площадь превысила три с половиной тысячи квадратных метров. Сообщается, что пострадавших нет — сотрудники и посетители ТК самостоятельно вышли на улицу. На кадрах можно оценить масштабы ЧП: черным дымом заволокло стоящие рядом с ТК многоэтажки.

По поданным МЧС РФ, в ликвидации крупного пожара задействованы 113 человек и 32 единицы техники.

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Автор: Мария Владимирова
#россия #пожар #чп #новосибирская область

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