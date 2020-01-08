Видео горящего торгового комплекса в Новосибирской области опубликовано в Сети

В интернете появилось видео крупного пожара в торговом комплексе «Центральный» в Искитиме Новосибирской области. Пожар начался утром 8 января.Его площадь превысила три с половиной тысячи квадратных метров. Сообщается, что пострадавших нет — сотрудники и посетители ТК самостоятельно вышли на улицу. На кадрах можно оценить масштабы ЧП: черным дымом заволокло стоящие рядом с ТК многоэтажки.

По поданным МЧС РФ, в ликвидации крупного пожара задействованы 113 человек и 32 единицы техники.