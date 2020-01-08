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 Видео горящего торгового комплекса в Новосибирской области опубликовано в Сети

Видео горящего торгового комплекса в Новосибирской области опубликовано в Сети
«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта
Иран законно ударил по базам США в Ираке после убийства Сулеймани, уверен военный эксперт

Иран законно ударил по базам США в Ираке после убийства Сулеймани, уверен военный эксперт

 Глава МИД Ирана назвал самообороной ракетные удары Тегерана по базам США в Ираке

Глава МИД Ирана назвал самообороной ракетные удары Тегерана по базам США в Ираке
10:33   8 Января 2020
Россия

Пушков заявил, что ответ США Ирану будет стоить Трампу победы на выборах

Пушков заявил, что ответ США Ирану будет стоить Трампу победы на выборах

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что ответ США Ирану будет стоить Дональду Трампу победы на предстоящих в 2020 году президентских выборах. Об этом политик написал в Twitter.

По словам Пушкова, Иран нанес ответный удар по базам США в Ираке, чего «следовало ожидать». Сенатор уверен, что если США ответят на это, то практически неминуемы ракетная и сухопутная большая война.

Пушков посоветовал Трампу остановиться, так как такая политика будет стоить ему победы на выборах, а также не будет популярной в США.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что Иран выпустил по военным базам США в Ираке 15 баллистических ракет, 11 из них попали в цель. Сейчас президент США Дональд Трамп рассматривает варианты ответа на ракетный удар.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сша #иран #пушков #политика #трамп

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