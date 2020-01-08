Пушков заявил, что ответ США Ирану будет стоить Трампу победы на выборах

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что ответ США Ирану будет стоить Дональду Трампу победы на предстоящих в 2020 году президентских выборах. Об этом политик написал в Twitter.

По словам Пушкова, Иран нанес ответный удар по базам США в Ираке, чего «следовало ожидать». Сенатор уверен, что если США ответят на это, то практически неминуемы ракетная и сухопутная большая война.

Как и следовало ожидать, Иран нанёс ответный удар - по базам США в Ираке. Если США ответят, то ракетная, а затем и сухопутная большая война практически неминуемы. Она не будет популярной в США и, скорее всего, будет стоить Трампу победы на выборах. Лучше остановиться. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 8, 2020

Пушков посоветовал Трампу остановиться, так как такая политика будет стоить ему победы на выборах, а также не будет популярной в США.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что Иран выпустил по военным базам США в Ираке 15 баллистических ракет, 11 из них попали в цель. Сейчас президент США Дональд Трамп рассматривает варианты ответа на ракетный удар.