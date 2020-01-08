Большинство пассажиров разбившегося украинского лайнера были гражданами Ирана и Канады

На борту Boeing 737–800 «Международных авиалиний Украины», который потерпел крушение утром 8 января под Тегераном, в основном были граждане Ирана и Канады. Об этом пишут украинские СМИ.

Гражданами Украины были 13 членов экипажа и два пассажира. 73 пассажира имели паспорта Канады, 71 человек — Ирана. Также на борту находились четверо граждан ФРГ, восемь — Швеции, шесть граждан Афганистана и трое подданных Великобритании. Все они погибли.

Самолет рухнул вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев. На месте крушения обнаружены «черные ящики». Основной версией произошедшего рассматривается возгорание двигателя.