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Видео горящего торгового комплекса в Новосибирской области опубликовано в Сети
«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

«Международные авиалинии Украины» приостановили полеты в Тегеран на неопределенный срок

 Полиция Одессы задержала мужчину, сообщившего о минировании аэропорта

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10:18   8 Января 2020
Весь мир

Большинство пассажиров разбившегося украинского лайнера были гражданами Ирана и Канады

Большинство пассажиров разбившегося украинского лайнера были гражданами Ирана и Канады

На борту Boeing 737–800 «Международных авиалиний Украины», который потерпел крушение утром 8 января под Тегераном, в основном были граждане Ирана и Канады. Об этом пишут украинские СМИ.

Гражданами Украины были 13 членов экипажа и два пассажира. 73 пассажира имели паспорта Канады, 71 человек — Ирана. Также на борту находились четверо граждан ФРГ, восемь — Швеции, шесть граждан Афганистана и трое подданных Великобритании. Все они погибли.

Самолет рухнул вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев. На месте крушения обнаружены «черные ящики». Основной версией произошедшего рассматривается возгорание двигателя.

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Автор: Мария Владимирова
#украина #происшествия #весь мир #тегеран #крушение самолета

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