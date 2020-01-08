Зарядка смартфона в общественных местах может быть опасна для гаджетов, об этом заявил заместитель руководителя Лаборатории по компьютерной криминалистике компании Group-IB Сергей Никитин. По его словам, использование USB-входов является небезопасным для владельцев смартфонов.

При помощи USB-входов злоумышленники могут получить доступ к хранящимся в телефоне данным, а также загрузить туда вирусы и вредоносное программное обеспечение, говорит эксперт. Стойки для зарядки смартфонов стали появляться во многих общественных местах, это становится популярным как в крупных, так и в небольших городах.

Никитин рассказал, что злоумышленники могут встраивать в кабель для зарядки специальное устройство или даже маленький компьютер в сам зарядник, но это делается так, что пользователь ни о чем не догадается. Фактически когда человек заряжает телефон, он подключает его к какому-то другому устройству, с которого смартфоном могут управлять другие люди.

По словам эксперта, злоумышленники могут таким образом загружать в смартфоны вредоносное ПО, которое будет передавать данные третьим лицам, передает РИА Новости. Специалисты советуют не заряжать свои смартфоны через чужие USB-адаптеры, а лучше носить зарядное устройство или power-bank с собой.