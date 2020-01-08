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Большинство пассажиров разбившегося украинского лайнера были гражданами Ирана и Канады

Большинство пассажиров разбившегося украинского лайнера были гражданами Ирана и Канады

 Киев уточнил чило погибших в результате крушения украинского самолета в Тегеране

Киев уточнил чило погибших в результате крушения украинского самолета в Тегеране
10:00   8 Января 2020
Весь мир

Киев уточнил чило погибших в результате крушения украинского самолета в Тегеране

Киев уточнил чило погибших в результате крушения украинского самолета в Тегеране

На борту Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который потерпел крушение в Иране, находилось 168 пассажиров и девять членов экипажа. Уточненные данные по числу людей в самолете сообщили в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook по поручению президента Зеленского в Киеве создан оперативный штаб. 

«Даны поручения по организации комплекса мероприятий, связанных с авиакатастрофой, выяснением всех обстоятельств трагедии и предоставлением оперативной информации», — написал Данилов.

Лайнер рухнул вскоре после вылета из Тегерана в Киев утром 8 января. Официальный представитель аэропорта Тегерана сообщил, что основной версией крушения стало возгорание двигателя лайнера. По данным властей Ирана, большинство пассажиров были гражданами этой страны.

Ранее очевидцы опубликовали видео, на котором, предположительно, запечатлен момент возгорания самолета.

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Автор: Мария Владимирова
#украина #иран #весь мир #крушение самолета #снбо

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