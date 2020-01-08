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 Косачев выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Иране

Косачев выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Иране
ЕС ужесточил безвизовый режим для граждан Украины

ЕС ужесточил безвизовый режим для граждан Украины

Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества Белоруссии и Австрии

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Большинство пассажиров разбившегося украинского лайнера были гражданами Ирана и Канады

Большинство пассажиров разбившегося украинского лайнера были гражданами Ирана и Канады

 Киев уточнил чило погибших в результате крушения украинского самолета в Тегеране

Киев уточнил чило погибших в результате крушения украинского самолета в Тегеране
9:56   8 Января 2020
Россия

Косачев выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Иране

Косачев выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Иране

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Иране. Об этом сенатор написал в Facebook.

По словам Косачева, сейчас специалистам предстоит выяснить точную причину крушения «Боинга». Сенатор отметил, что пока никаких поспешных выводов о причинах катастрофы делать не стоит. Также посольство России в Иране выясняет, были ли в самолета граждане РФ.

Косачев выразил соболезнования родственникам и близким людям погибших в авиакатастрофе, вне зависимости от гражданства.

«Скорбим вместе с народом Украины», — написал российский сенатор.

Самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в аэропорту Тегерана. На борту находилось 168 пассажиров и девять членов экипажа, никто не выжил. По информации аэропорта, у самолета загорелся двигатель. Также в соцсетях появилась видеозапись, на которой, возможно, видны кадры крушения самолета и его столкновения с землей.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #украина #иран #происшествия #авиакатастрофа #политика #чп

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