Зеленский срочно возвращается в Киев из Омана из-за крушения украинского самолета в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский отменил свои дальнейшие мероприятия в Омане и срочно возвращается в Киев из-за авиакатастрофы украинского лайнера в Тегеране. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера на своей официальной странице в Facebook.

Ранее Зеленский принес соболезнования родным и близким тех, кто находился на борту Boeing 737-800 авиакомпании «Международные авиалинии Украины». Самолет рухнул ранним утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в Киев. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. По данным главы управления ЧС Ирана, большинство пассажиров самолета были гражданами этой страны.

Основной причиной крушения самолета официальный представитель аэропорта Тегерана назвал возгорание двигателя. Версия теракта или внешней атаки не рассматривается.