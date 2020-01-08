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 Косачев выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Иране

Косачев выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Иране
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ЕС ужесточил безвизовый режим для граждан Украины

Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества Белоруссии и Австрии

Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества Белоруссии и Австрии
Большинство пассажиров разбившегося украинского лайнера были гражданами Ирана и Канады

Большинство пассажиров разбившегося украинского лайнера были гражданами Ирана и Канады

 Киев уточнил чило погибших в результате крушения украинского самолета в Тегеране

Киев уточнил чило погибших в результате крушения украинского самолета в Тегеране
9:38   8 Января 2020
Весь мир

Очевидцы опубликовали видео падения украинского Boeing 737 в Иране

Очевидцы опубликовали видео падения украинского Boeing 737 в Иране

Очевидцы опубликовали видео падения украинского Boeing 737-800 в Иране. Запись появилась в Twitter.

Как пишет автор поста, возможно, на кадрах именно момент падения самолета «Международных авиалиний Украины», который рухнул около аэропорта Тегерана. На записи видно, как в темном небе стремительно снижается горящий объект, а затем сталкивается с землей и происходит вспышка.

Ранее в аэропорту назвали причину авиакатастрофы. Официальный представитель международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране заявил, что самолет упал из-за возгорания двигателя, которое произошло в момент полета.

На борту в этот момент находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Были ли в самолете граждане России, пока неизвестно, посольство проверяет эту информацию.

 

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Автор: Ольга Воскресенская
#украина #иран #происшествия #авиакатастрофа #чп #весь мир

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