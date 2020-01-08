Очевидцы опубликовали видео падения украинского Boeing 737 в Иране

Очевидцы опубликовали видео падения украинского Boeing 737-800 в Иране. Запись появилась в Twitter.

Как пишет автор поста, возможно, на кадрах именно момент падения самолета «Международных авиалиний Украины», который рухнул около аэропорта Тегерана. На записи видно, как в темном небе стремительно снижается горящий объект, а затем сталкивается с землей и происходит вспышка.

Возможно это момент падения самолёта "Украинские авиалинии" под Тегераном. Видео опубликовали очевидцы, по их словам, на видео именно— Boing 737. pic.twitter.com/H75srd3KgF — Чипполино ☭ (@Beria911) January 8, 2020

Ранее в аэропорту назвали причину авиакатастрофы. Официальный представитель международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране заявил, что самолет упал из-за возгорания двигателя, которое произошло в момент полета.

На борту в этот момент находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Были ли в самолете граждане России, пока неизвестно, посольство проверяет эту информацию.