Очевидцы опубликовали видео падения украинского Boeing 737 в Иране
Очевидцы опубликовали видео падения украинского Boeing 737-800 в Иране. Запись появилась в Twitter.
Как пишет автор поста, возможно, на кадрах именно момент падения самолета «Международных авиалиний Украины», который рухнул около аэропорта Тегерана. На записи видно, как в темном небе стремительно снижается горящий объект, а затем сталкивается с землей и происходит вспышка.
Возможно это момент падения самолёта "Украинские авиалинии" под Тегераном. Видео опубликовали очевидцы, по их словам, на видео именно— Boing 737. pic.twitter.com/H75srd3KgF— Чипполино ☭ (@Beria911) January 8, 2020
Ранее в аэропорту назвали причину авиакатастрофы. Официальный представитель международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране заявил, что самолет упал из-за возгорания двигателя, которое произошло в момент полета.
На борту в этот момент находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Были ли в самолете граждане России, пока неизвестно, посольство проверяет эту информацию.
Here's a look at the #PS752 crash scene in Tehran. The Ukranian airplane was a Boeing 737-800 pic.twitter.com/ESTzbWKqCy— QuickTake by Bloomberg (@QuickTake) January 8, 2020