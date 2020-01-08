Жители города Сирт получат медикаменты от Минздрава восточного правительства Ливии, с таким намерением выступили власти страны.

Сообщается, что отдел медицинского снабжения получил распоряжение от министерства здравоохранения правительства Ливии в Тобруке собрать и отправить груз в Сирт. В партии будут содержаться лекарства, а также медицинское оборудование, которое потребуется для восстановления инфраструктуры освобожденного города.

Ранее город Сирт без серьезного сопротивления сдали боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. После сдачи города ряд боевиков перешел на сторону Ливийской национальной армии (ЛНА).

ЛНА под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара ведет антитеррористическую операцию «Аль-Карама» на территории Ливии с 2014 года. Главная цель операции — освобождение страны от террористов, которые захватили часть государства после госпереворота восьмилетней давности.

В апреле 2019 года ЛНА начала очередной этап операции, в рамках которой планируется освободить столицу Триполи и северо-западную часть Ливии от террористов ПНС. Сейчас ЛНА контролирует более 90 процентов территории страны.