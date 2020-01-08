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Разбившийся в Иране украинский лайнер перестал передавать сигнал через 2 минуты

Разбившийся в Иране украинский лайнер перестал передавать сигнал через 2 минуты

 Все люди на борту рухнувшего в Иране украинского лайнера погибли, сообщают СМИ

Все люди на борту рухнувшего в Иране украинского лайнера погибли, сообщают СМИ
7:51   8 Января 2020
Весь мир

Разбившийся в Иране украинский лайнер перестал передавать сигнал через 2 минуты

Разбившийся в Иране украинский лайнер перестал передавать сигнал через 2 минуты

Украинский самолет Boeing 737-800 перестал передавать данные спустя две минуты после взлета. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания положения воздушных судов Flightradar.

Согласно данным сервиса, украинский самолет рейса  PS752 вылетел из Тегерана в 5.42 мск и пропал с радаров в 5:44.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что украинский лайнер со 180 пассажирами на борту разбился из-за технических проблем возле тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Информацию об инциденте подтвердил глава аэропорта, который сообщил, что самолет разбился после инцидента.

Киевский международный аэропорт «Борисполь» пока имеет информации о возможном крушении украинского лайнера, который летел из Тегерана в Киев.

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Автор: Олег Королев
#украина #иран #boeing 737

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