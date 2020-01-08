Новая запись появилась на посвященной Сулеймани странице в Twitter

Сообщение «Я буду противостоять вам» появилось на странице в Twitter, посвященной убитому иранскому генералу Касему Сулеймани.

Фотография Сулеймани с подписью на английском языке была опубликована после ударов Ирана по американским военным базам в Ираке.

В ночь на среду КСИР заявили о начле операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты были выпущены из Ирана по военным базам на западе Ирака и в Эрбиле.

Ранее сообщалось, что на странице в Twitter убитого Сулеймани появилась запись, текст которой гласит: «я буду тебе противостоять».