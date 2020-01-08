Новая запись появилась на посвященной Сулеймани странице в Twitter
Сообщение «Я буду противостоять вам» появилось на странице в Twitter, посвященной убитому иранскому генералу Касему Сулеймани.
Фотография Сулеймани с подписью на английском языке была опубликована после ударов Ирана по американским военным базам в Ираке.
В ночь на среду КСИР заявили о начле операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты были выпущены из Ирана по военным базам на западе Ирака и в Эрбиле.
#SevereRevenge pic.twitter.com/jFYkAAArgX— قاسم سلیمانی (@ghasemsoleimane) January 8, 2020
Ранее сообщалось, что на странице в Twitter убитого Сулеймани появилась запись, текст которой гласит: «я буду тебе противостоять».