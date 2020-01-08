Иран объяснил причину ракетного удара по американской базе

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал иранские удары по базе США в Ираке мерой самообороны.

Зариф на своей странице в Twitter написал, что Тегеран предпринял и претворил в жизнь «соразмерные меры самообороны», которые были реализованы в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Он подчеркнул, что Иран нанес удары по базе, с которой совершилось «трусливое вооруженное нападение» против граждан Ирана и высокопоставленных должностных лиц.

Глава МИД Ирана отметил, что Тегеран не стремится к эскалации или войне, но будет защищать себя перед лицом любой агрессии.

Ранее газета New York Times со ссылкой на иранских чиновников сообщила, что удары по военным базам в Ираке начались в ночь на среду в 1:20 по местному времени - именно в это время в ночь на 3 января был убитиранский генерал Касем Сулеймани