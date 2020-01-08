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Разбившийся в Иране украинский лайнер перестал передавать сигнал через 2 минуты

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6:50   8 Января 2020
Весь мир

Иран объяснил причину ракетного удара по американской базе

Иран объяснил причину ракетного удара по американской базе

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал иранские удары по базе США в Ираке мерой самообороны.

Зариф на своей странице в Twitter написал, что Тегеран предпринял и претворил в жизнь «соразмерные меры самообороны», которые были реализованы в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Он подчеркнул, что Иран нанес удары по базе, с которой совершилось «трусливое вооруженное нападение» против граждан Ирана и высокопоставленных должностных лиц.

Глава МИД Ирана отметил, что Тегеран не стремится к эскалации или войне, но будет защищать себя перед лицом любой агрессии.

Ранее газета New York Times со ссылкой на иранских чиновников сообщила, что удары по военным базам в Ираке начались в ночь на среду в 1:20 по местному времени - именно в это время в ночь на 3 января был убитиранский генерал Касем Сулеймани

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Автор: Олег Королев
#иран #зариф #сулеймани

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