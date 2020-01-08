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Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества Белоруссии и Австрии

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Разбившийся в Иране украинский лайнер перестал передавать сигнал через 2 минуты

Разбившийся в Иране украинский лайнер перестал передавать сигнал через 2 минуты

 Все люди на борту рухнувшего в Иране украинского лайнера погибли, сообщают СМИ

Все люди на борту рухнувшего в Иране украинского лайнера погибли, сообщают СМИ
6:34   8 Января 2020
Весь мир

Украинский лайнер со 180 пассажирами рухнул возле аэропорта столицы Ирана

Украинский лайнер со 180 пассажирами рухнул возле аэропорта столицы Ирана

Украинский авилайнер со 180 пассажирами рухнул возле тегеранского аэропорта. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Информацию об инциденте подтвердил глава аэропорта. По его словам, самолет разбился вскоре после взлета.

По данным Reuters, инцидент произошел с лайнером Boeing 737. Отмечается, что самолет потерпел крушение из-за «технических проблем».

СМИ публикуют кадры произошедшего. На видеозаписи можно рассмотреть горящую точку, которая падает, оставляя за собой огненный хвост. Очевидцы ЧП заявляют, что это и есть украинский авиалайнер.

 

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Автор: Олег Королев
#украина #иран #boeing 737

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