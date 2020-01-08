Украинский лайнер со 180 пассажирами рухнул возле аэропорта столицы Ирана

Украинский авилайнер со 180 пассажирами рухнул возле тегеранского аэропорта. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Информацию об инциденте подтвердил глава аэропорта. По его словам, самолет разбился вскоре после взлета.

По данным Reuters, инцидент произошел с лайнером Boeing 737. Отмечается, что самолет потерпел крушение из-за «технических проблем».

СМИ публикуют кадры произошедшего. На видеозаписи можно рассмотреть горящую точку, которая падает, оставляя за собой огненный хвост. Очевидцы ЧП заявляют, что это и есть украинский авиалайнер.