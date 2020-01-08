Большинство выпущенных Ираном по базам США ракет попали в цель

Иран выпустил по военным базам США в Ираке 15 баллистических ракет, 11 из них попали в цель. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на Центральное командование ВС США.

По данным американской стороны, десять ракет попали по военной базе «Айн-аль-Асад» в провинции Анбра, одна попала по территорию базы в Эрбиле. Четыре ракеты, выпущенных по военной базе в Эрбиле, не сработали.

Атака прошла в две волны, разница между которыми составила около часа.

Корпус стражей исламской революции в ночь на среду объявил о начале операции возмездия за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. С территории Ирана были выпущены ракеты по базе «Айн-аль-Асад» на западе Ирака и базе в Эрбиле.

После произошедшего президент США Дональд Трамп провел консультацию со своей командой. Официальных заявлений по итогам встречи так и не было сделано. СМИ сообщают, что Трамп рассматривает варианты ответов на удар.