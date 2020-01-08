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 Трамп рассматривает варианты ответа на ракетный удар Ирана

Трамп рассматривает варианты ответа на ракетный удар Ирана
Путин прибыл в Стамбул

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Большинство выпущенных Ираном по базам США ракет попали в цель

Большинство выпущенных Ираном по базам США ракет попали в цель

 Трамп рассматривает варианты ответа на ракетный удар Ирана

Трамп рассматривает варианты ответа на ракетный удар Ирана
6:06   8 Января 2020
Весь мир

Трамп рассматривает варианты ответа на ракетный удар Ирана

Трамп рассматривает варианты ответа на ракетный удар Ирана

Американский президент Дональд Трамп рассматривает варианты ответа на ракетный удар Ирана по военным базам США в Ираке. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Ранее Трамп провел часовое совещание со свой командой по нацбезопасности в Белом доме. Однако, по ее итогам официальных заявлений не последовало.

CNN сообщал, что в совещании участвовали глава Минобороны США Марк Экспер и госсекретарь Майк Помпео

 Иранский Корпус стражей исламской революции в ночь на среду заявил он ачале операции возмездия за ликвидацию генерала Касема Сулеймани. Ракеты были выпущены из Ирана по военной базе США «Айн-аль-Асад» и базе в Эрбиле.

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Автор: Олег Королев
#сша #иран #трамп

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