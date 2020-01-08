Американский президент Дональд Трамп рассматривает варианты ответа на ракетный удар Ирана по военным базам США в Ираке. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Ранее Трамп провел часовое совещание со свой командой по нацбезопасности в Белом доме. Однако, по ее итогам официальных заявлений не последовало.

CNN сообщал, что в совещании участвовали глава Минобороны США Марк Экспер и госсекретарь Майк Помпео

Иранский Корпус стражей исламской революции в ночь на среду заявил он ачале операции возмездия за ликвидацию генерала Касема Сулеймани. Ракеты были выпущены из Ирана по военной базе США «Айн-аль-Асад» и базе в Эрбиле.