Удары по военным базам США в Ираке начались в то же время, когда был убит Сулеймани

Авиаудары по американским военным базам в Ираке начались в то же время, в какое был убит иранский генерал Касем Сулеймани в ходе операции США. Об этом сообщает New York Times, ссылаясь на иранских чиновников.

Издание отмечает, что иранский Корпус стражей исламской революции, который взял на себя ответственность за ракетные удары, в своем Telegram-канале сообщил, что «ожесточенная месть КСИР началась». Операция получила название «мученик Сулеймани».

Операция начались в ночь на среду в 1:20 по местному времени - именно в это время в ночь на 3 января был убит генерал.

Ранее сообщалось, что похороны Сулеймани в его родном городе продолжились.

Представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что удар был нанесен с территории Ирана. Сообщается, что нападению подверглась военная база США «Айн-аль-Асад» на западе Ирака, а также база в Эрбиле. Президент США Дональд Трамп провел консультационное совещание по данной ситуации.