Росстандарт рассказал о грядущих изменениях правил поверки счетчиков

Единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков станет запись в реестре Росстандарта. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Абрамов в интервью «Российской газете».

Согласно поправкам в закон «Об обеспечении единстве измерений», после поверки прибора на месте специалистом, в течение суток он должен будет внести данные о результатах работы в реестр ФГИС «Аршин».

Данная база является ведомственной системой с открытым доступом, с помощью которой владелец счетчика сможет самостоятельно внести информацию о заводском номере и получить доступ к результатам осмотра прибора. Также россияне смогут получать возможность ссылаться на запись в реестре, чтобы устанавливать дату о следующей поверке.

В «Росреестре» считают, что новые правила помогут снизить риск мошенничества, когда поверку навязывают под предлогом истечения сроков и требований законов, а также огородить о мнимых поверок.

Норма о приоритете электронной фиксации результатов поверки вступит в силу в конце сентября текущего года.