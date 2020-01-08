Совещание у Трампа завершилось, сообщают СМИ

Совещание в Белом доме завершилось. Об этом сообщает CNN.

Ранее телеканал сообщал, что глава Минобороны США Марк Экспер и госсекретарь Майк Помпео прибыли в Белый дом на совещание с президентом США Дональдом Трампом.

CNN сообщает, что министры, участвовавшие в совещании, покинули администрацию США. По данным телеканала, совещание у президента по сложившейся ситуации длилось час-полтора.

Ранее CNN со ссылкой на источники в администрации отмечали, что Белый дом ведет подготовку к обращению Трампа к нации в связзи с ударами Ирана по военным базам США. Позже телеканал уточнил, что Трамп отменил обращение к американцам.