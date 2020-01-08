Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин прибыл в Стамбул

Путин прибыл в Стамбул

Путин прошелся с Асадом по Дамаску и подарил православному храму икону

Путин прошелся с Асадом по Дамаску и подарил православному храму икону

ЕС ужесточил безвизовый режим для граждан Украины

ЕС ужесточил безвизовый режим для граждан Украины

Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества Белоруссии и Австрии

Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества Белоруссии и Австрии
Большинство выпущенных Ираном по базам США ракет попали в цель

Большинство выпущенных Ираном по базам США ракет попали в цель

 Трамп рассматривает варианты ответа на ракетный удар Ирана

Трамп рассматривает варианты ответа на ракетный удар Ирана
Путин прибыл в Стамбул

Путин прибыл в Стамбул

Путин прошелся с Асадом по Дамаску и подарил православному храму икону

Путин прошелся с Асадом по Дамаску и подарил православному храму икону

ЕС ужесточил безвизовый режим для граждан Украины

ЕС ужесточил безвизовый режим для граждан Украины

Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества Белоруссии и Австрии

Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества Белоруссии и Австрии
Большинство выпущенных Ираном по базам США ракет попали в цель

Большинство выпущенных Ираном по базам США ракет попали в цель

 Трамп рассматривает варианты ответа на ракетный удар Ирана

Трамп рассматривает варианты ответа на ракетный удар Ирана
4:56   8 Января 2020
Весь мир

Совещание у Трампа завершилось, сообщают СМИ

Совещание у Трампа завершилось, сообщают СМИ

Совещание в Белом доме завершилось. Об этом сообщает CNN.

Ранее телеканал сообщал, что глава Минобороны США Марк Экспер и госсекретарь Майк Помпео прибыли в Белый дом на совещание с президентом США Дональдом Трампом.

CNN сообщает, что министры, участвовавшие в совещании, покинули администрацию США. По данным телеканала, совещание у президента по сложившейся ситуации длилось час-полтора.

Ранее CNN со ссылкой на источники в администрации отмечали, что Белый дом ведет подготовку к обращению Трампа к нации в связзи с ударами Ирана по военным базам США. Позже телеканал уточнил, что Трамп отменил обращение к американцам.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #иран #трамп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...