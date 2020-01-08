Американские военные не пострадали при ударе Ирана, сообщают СМИ

Военные США при ударе по авиабазе «Айн-аль-Асад» в Ираке не пострадали. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Телеканал, ссылаясь на данные иракских сил безопасности, сообщает неопределенном числе пострадавших иракцев. О погибших информации не поступало.

В ночь на среду американские базы в Ираке «Айн-аль-Асад» и в Эрбиле подверглись ракетным ударам. Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм сообщила, что лидер проинформирован об атаках и сейчас консультируется с командой советников.

В свою очередь представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что удар был нанесен с территории Ирана. Ответственность за атаку взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции, который нанес их в отместку за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.