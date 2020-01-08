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Большинство выпущенных Ираном по базам США ракет попали в цель

Большинство выпущенных Ираном по базам США ракет попали в цель

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4:37   8 Января 2020
Весь мир

Американские военные не пострадали при ударе Ирана, сообщают СМИ

Американские военные не пострадали при ударе Ирана, сообщают СМИ

Военные США при ударе по авиабазе «Айн-аль-Асад» в Ираке не пострадали. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Телеканал, ссылаясь на данные иракских сил безопасности, сообщает неопределенном числе пострадавших иракцев. О погибших информации не поступало.

В ночь на среду американские базы в Ираке «Айн-аль-Асад» и в Эрбиле подверглись ракетным ударам. Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм сообщила, что лидер проинформирован об атаках и сейчас консультируется с командой советников.

В свою очередь представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что удар был нанесен с территории Ирана. Ответственность за атаку взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции, который нанес их в отместку за убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

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Автор: Олег Королев
#сша #иран #сулеймани

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