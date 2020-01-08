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Путин прибыл в Стамбул

Путин прибыл в Стамбул

Путин прошелся с Асадом по Дамаску и подарил православному храму икону

Путин прошелся с Асадом по Дамаску и подарил православному храму икону

ЕС ужесточил безвизовый режим для граждан Украины

ЕС ужесточил безвизовый режим для граждан Украины

Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества Белоруссии и Австрии

Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества Белоруссии и Австрии
Помпео и Эспер после атак Ирана прибыли в Белый дом на совещание к Трампу

Помпео и Эспер после атак Ирана прибыли в Белый дом на совещание к Трампу

 На странице в Twitter генерала Сулеймани появилась запись

На странице в Twitter генерала Сулеймани появилась запись
4:28   8 Января 2020
Весь мир

Помпео и Эспер после атак Ирана прибыли в Белый дом на совещание к Трампу

Помпео и Эспер после атак Ирана прибыли в Белый дом на совещание к Трампу

Глава Минобороны США Марк Экспер и госсекретарь Майк Помпео прибыли на совещание в Белый дом. Кадры их прибытия в администрацию США показал телеканал CNN.

Ранее сообщалось, что американская база «Айн-аль-Асад» на западе Ирака и база в Эрбиле. Пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм заявила, что Трамп проинформирован об ударах по военным базам США и ведет консультации со своей командой.

Представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что удары были нанесены с иранской территории. Ответственность за атаки взял на себя Корпус стражей исламской революции.

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Автор: Олег Королев
#сша #иран #трамп

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