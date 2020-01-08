Иран запустил более 12 баллистических ракет в сторону баз США, сообщил Пентагон

Иран запустил более 12 баллистических ракет в сторону баз США и объектов международной коалиции в Ираке. Об этом сообщает помощник главы Пентагона по связям с общественностью Джонатан Хоффман.

По его словам, 7 января в 17:30 по в восточноамериканскому времени (00:30 мск) Иран выпустил более дюжины баллистических ракет против военных баз США и возглавляемой Вашингтоном коалиции в Ираке.

Хоффман отметил, что ясно, что ракеты были выпущены из Ирана, их целью были по меньшей мере две иракские военные базы с присутствующим там персоналом ВС США и коалиции - в Аль-Асаде и Эрбиле.

Представитель Пентагона сообщил, что на данный момент США работают над предварительными оценками ущерба.

Также Хоффман заявил, что США предпримут «все необходимые меры» для защиты своих партнеров, военных и союзников в регионе.