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На странице в Twitter генерала Сулеймани появилась запись
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Помпео и Эспер после атак Ирана прибыли в Белый дом на совещание к Трампу

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 На странице в Twitter генерала Сулеймани появилась запись

На странице в Twitter генерала Сулеймани появилась запись
3:14   8 Января 2020
Весь мир

Число погибших в давке при прощании с Сулеймани достигло 56 человек

Число погибших в давке при прощании с Сулеймани достигло 56 человек

Числе жертв давки на церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани в иранском Кермане достигло 56 человек. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

По его данным, ранения в давке получили 213 человек. Пострадавшие госпитализированы.

Церемония прощания с Сулеймани в его родном городе Кермане началась утром во вторник. Местные СМИ сообщают, что из-за большого числа желающих попрощаться с генералом похороны пришлось отложить.

В ночь на третье января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против иранского генерала Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которого в Вашингтоне обвинили в причастности к нападению на посольство США в Багдаде. Верховный лидер Ирана Али Хаменаи пообещал отомстить за смерть военачальника.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп пообещал «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране.

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Автор: Олег Королев
#иран #сулеймани

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