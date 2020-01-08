Число погибших в давке при прощании с Сулеймани достигло 56 человек

Числе жертв давки на церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани в иранском Кермане достигло 56 человек. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

По его данным, ранения в давке получили 213 человек. Пострадавшие госпитализированы.

Церемония прощания с Сулеймани в его родном городе Кермане началась утром во вторник. Местные СМИ сообщают, что из-за большого числа желающих попрощаться с генералом похороны пришлось отложить.

В ночь на третье января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против иранского генерала Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которого в Вашингтоне обвинили в причастности к нападению на посольство США в Багдаде. Верховный лидер Ирана Али Хаменаи пообещал отомстить за смерть военачальника.

В свою очередь американский президент Дональд Трамп пообещал «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране.