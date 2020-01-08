Twitter заблокировал страницу пресс-службы Асада после сообщений о визите Путина

Соцсеть Twitter без объяснения причин заблокировала аккаунт пресс-службы сирийского президента в момент публикации сообщений о визите российского лидера Владимира Путина в Дамаск. Об этом сообщает аппарат главы Сирии в Telegram.

В сообщении говорится, что аккаунты пресс-службы президента САР в Twitter за последнее время блокировался администрацией соцсети не единожды за последнее время, а также был закрыт без объяснения причин во время публикации новостей о визите Путина. Пресс-служба также опубликовала ссылку на новую страничку, в которой размещены несколько публикаций с фото и видео встречи Путина и Асада.

На данный момент, согласно сообщению Twitter, действие старой учетной записи пресс-службы Асада приостановлено из-за неких нарушений правила сервиса.

Российский президент Владимир Путин посетил Дамаск во вторник. В командном пункте ВС РФ в Сирии его встретил сирийский лидер Башар Асад. Президенты заслушали доклады военных о положении дел в различных частях Сирии. Стороны провели двусторонние переговоры, после чего президенты отправились смотреть Омейядскую мечеть. Затем Путин посетил православную Церковь святой Девы Марии, где встретился с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном Х.