Путин не имеет планов по информированию Трампа о визите в Сирию

Российский лидер Владимир Путин не имеет специальных планов по информированию президента США Дональда Трампа об итогах его визита в Дамаск. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, собирается ли Путин информировать Трампа об итогах визита в Дамаск, Песков сообщил, что специально таких планов не имеется.

Во вторник Путин посетил Дамаск. Во время визита он провел переговоры с сирийским президентом Башаром Асадом, побывал в командном пункте ВС РФ в САР, проехал по улицам города, побывал в главной мечети Дамаска. Российский лидер констатировал, что ситуация в стране улучшается, но в целом в регионе обстановка усложняется.

После визита в Дамаск, Путин вечером во вторник прибыл в Стамбул, где в среду встретится с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.