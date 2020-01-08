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Путин прибыл в Стамбул

Путин прибыл в Стамбул

Путин прошелся с Асадом по Дамаску и подарил православному храму икону

Путин прошелся с Асадом по Дамаску и подарил православному храму икону

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Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества Белоруссии и Австрии

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Военные базы США в Ираке и Сирии находятся под мощным ракетным обстрелом

Военные базы США в Ираке и Сирии находятся под мощным ракетным обстрелом

 Twitter заблокировал страницу пресс-службы Асада после сообщений о визите Путина

Twitter заблокировал страницу пресс-службы Асада после сообщений о визите Путина
1:05   8 Января 2020
Весь мир

Путин не имеет планов по информированию Трампа о визите в Сирию

Путин не имеет планов по информированию Трампа о визите в Сирию

Российский лидер Владимир Путин не имеет специальных планов по информированию президента США Дональда Трампа об итогах его визита в Дамаск. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, собирается ли Путин информировать Трампа об итогах визита в Дамаск, Песков сообщил, что специально таких планов не имеется.

Во вторник Путин посетил Дамаск. Во время визита он провел переговоры с сирийским президентом Башаром Асадом, побывал в командном пункте ВС РФ в САР, проехал по улицам города, побывал в главной мечети Дамаска. Российский лидер констатировал, что ситуация в стране улучшается, но в целом в регионе обстановка усложняется.

После визита в Дамаск, Путин вечером во вторник прибыл в Стамбул, где в среду встретится с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Автор: Олег Королев
#путин #сирия #трамп

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