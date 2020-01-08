Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин прибыл в Стамбул

Путин прибыл в Стамбул

Путин прошелся с Асадом по Дамаску и подарил православному храму икону

Путин прошелся с Асадом по Дамаску и подарил православному храму икону

ЕС ужесточил безвизовый режим для граждан Украины

ЕС ужесточил безвизовый режим для граждан Украины

Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества Белоруссии и Австрии

Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества Белоруссии и Австрии
Военные базы США в Ираке и Сирии находятся под мощным ракетным обстрелом

Военные базы США в Ираке и Сирии находятся под мощным ракетным обстрелом

 Twitter заблокировал страницу пресс-службы Асада после сообщений о визите Путина

Twitter заблокировал страницу пресс-службы Асада после сообщений о визите Путина
Путин прибыл в Стамбул

Путин прибыл в Стамбул

Путин прошелся с Асадом по Дамаску и подарил православному храму икону

Путин прошелся с Асадом по Дамаску и подарил православному храму икону

ЕС ужесточил безвизовый режим для граждан Украины

ЕС ужесточил безвизовый режим для граждан Украины

Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества Белоруссии и Австрии

Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества Белоруссии и Австрии
Военные базы США в Ираке и Сирии находятся под мощным ракетным обстрелом

Военные базы США в Ираке и Сирии находятся под мощным ракетным обстрелом

 Twitter заблокировал страницу пресс-службы Асада после сообщений о визите Путина

Twitter заблокировал страницу пресс-службы Асада после сообщений о визите Путина
1:03   8 Января 2020
Весь мир

Жизнь в Дамаске возрождается, заявил Путин

Жизнь в Дамаске возрождается, заявил Путин

Российский президент Владимир Путин заявил, что для восстановления сирийской экономики предстоит еще многое сделать.

Президент РФ 7 января посетил Дамаск, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом и нанес везет в командный пункт группировки войск ВС РФ в САР, а также прогулялся по Старому Дамаску.

Путин на встрече с Асадом отметил, что во время поездки по столице Сирии его порадовало, что жизнь в городе возрождается: работают кафе, магазины, рестораны, на улице много транспорта. При этом он отметил, что для восстановления сирийской экономики предстоит еще много сделать.

Российский лидер подчеркнул, что рад возможности встретиться с Асадом.

Видеозапись встречи опубликовала пресс-служба сирийского президента.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#путин #сирия #асад

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...