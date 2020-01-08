Жизнь в Дамаске возрождается, заявил Путин
Российский президент Владимир Путин заявил, что для восстановления сирийской экономики предстоит еще многое сделать.
Президент РФ 7 января посетил Дамаск, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом и нанес везет в командный пункт группировки войск ВС РФ в САР, а также прогулялся по Старому Дамаску.
Путин на встрече с Асадом отметил, что во время поездки по столице Сирии его порадовало, что жизнь в городе возрождается: работают кафе, магазины, рестораны, на улице много транспорта. При этом он отметил, что для восстановления сирийской экономики предстоит еще много сделать.
Российский лидер подчеркнул, что рад возможности встретиться с Асадом.
Видеозапись встречи опубликовала пресс-служба сирийского президента.
Путин и Асад прогулялись по Дамаску, посетили православный храм и гробницу Иоанна Крестителя pic.twitter.com/h9qUe9APRX— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 7, 2020