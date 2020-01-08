Россия готова к обсуждению ситуации в Ливии с США

Россия готова обсуждать с США ситуацию в Ливии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждает ситуациию в Ливии с Турцией и Германией, а также намерен ее обсуждать и с Россией.

На вопрос о том, готова ли Россия обсуждать этот вопрос в США, Песков ответил утвердительно.

Ранее так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, которое напрямую связано с рядом террористических группировок, запросило у Турции военную помощь на фоне наступления Ливийской национальной армии под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара, который проводит антитеррористическую операцию «Аль-Карама».

Турция давно поставляет для террористов ПНС вооружение и военную технику. В 2019 году Анкара стала отправлять для бандформирований в Ливии подмогу в виде сирийских джихадистов, которые начали массово уходить из Идлибской зоны деэскалации.