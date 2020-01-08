Путин обсудит с Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке

Российский лидер Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудит ситуацию на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Сулеймани. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На вопрос о том, планирует ли Путин обсудить данную тему с Эрдоганом, Песков ответил положительно.

7 января на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске Путин с сожалением заявил, что ситуация на Ближнем Востоке обостряется.

Накануне пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагима Калына также заявил, что ситуация после убийства Сулеймани станет одной из важных тем переговоров президентов.

В ночь на 3 января США провели в районе аэропорта Багдада операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, который в Вашингтоне считается причстным к организации атаки на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Тегеран пообещал отомстить Вашингтону.