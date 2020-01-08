Военные РФ в Сирии защищают в том числе и свой дом от террористов, заявил Путин

Российские военные в Сирии не только помогают сирийцам, но и защищают Россию от террористов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Дамаск.

Путин во вторник посетил командный пункт группировки ВС РФ в Сирии.

Обращаясь к российским военным, Путин подчеркнул, что они решают в Сирии задачу не только помощи сирийскому народу в освобождении от банд и террористических формирований, но и защищают свою родной дом, не допуская проникновения боевиков в Россию и соседние ей государства.

Видеозапись выступления российского лидера опубликована в Telegram-канале пресс-службы сирийского президента.

Ранее Путин заявил, что совместные действия Москвы и Дамаска позволяют ликвидировать наиболее опасных главарей террористов. Он подчеркнул, что за прошедший 2019 год Сирия и Россия сделали немало.