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Путин прибыл в Стамбул

Путин прибыл в Стамбул

Путин прошелся с Асадом по Дамаску и подарил православному храму икону

Путин прошелся с Асадом по Дамаску и подарил православному храму икону

ЕС ужесточил безвизовый режим для граждан Украины

ЕС ужесточил безвизовый режим для граждан Украины

Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества Белоруссии и Австрии

Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества Белоруссии и Австрии
Военные базы США в Ираке и Сирии находятся под мощным ракетным обстрелом

Военные базы США в Ираке и Сирии находятся под мощным ракетным обстрелом

 Twitter заблокировал страницу пресс-службы Асада после сообщений о визите Путина

Twitter заблокировал страницу пресс-службы Асада после сообщений о визите Путина
0:51   8 Января 2020
Весь мир

Военные РФ в Сирии защищают в том числе и свой дом от террористов, заявил Путин

Военные РФ в Сирии защищают в том числе и свой дом от террористов, заявил Путин

Российские военные в Сирии не только помогают сирийцам, но и защищают Россию от террористов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Дамаск.

Путин во вторник посетил командный пункт группировки ВС РФ в Сирии.

Обращаясь к российским военным, Путин подчеркнул, что они решают в Сирии задачу не только помощи сирийскому народу в освобождении от банд и террористических формирований, но и защищают свою родной дом, не допуская проникновения боевиков в Россию и соседние ей государства.

Видеозапись выступления российского лидера опубликована в Telegram-канале пресс-службы сирийского президента.

Ранее Путин заявил, что совместные действия Москвы и Дамаска позволяют ликвидировать наиболее опасных главарей террористов. Он подчеркнул, что за прошедший 2019 год Сирия и Россия сделали немало.

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Автор: Олег Королев
#россия #путин #сирия

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