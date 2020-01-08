Путин похвалил совместную работу Сирии и РФ по ликвидации террористов

Российский президент Владимир Путин заявил, что совместные действия Москвы и Дамаска позволили ликвидировать наиболее опасных главарей террористов.

Путин сделал данное заявление во время визита в Дамаск, где он встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Видеозапись встречи была опубликована пресс-службой сирийского лидера.

Президент РФ отметил, что за прошедший 2019 год стороны сделали немало. Он напомнил, что военнослужащие российской военной полиции успешно действовали на Голанских высотах, в Алеппо и в Пальмире.

Также Путин отметил, что летчики ВКС РФ ведут разведку и оказывают авиаподдержку действиям армии Сирии. По словам российского лидера, совместные действия Сирии и России позволяют успешно ликвидировать наиболее опасных главарей.