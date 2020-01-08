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Путин прибыл в Стамбул

Путин прибыл в Стамбул

Путин прошелся с Асадом по Дамаску и подарил православному храму икону

Путин прошелся с Асадом по Дамаску и подарил православному храму икону

ЕС ужесточил безвизовый режим для граждан Украины

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Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества Белоруссии и Австрии

Лукашенко рассчитывает на расширение сотрудничества Белоруссии и Австрии
Военные базы США в Ираке и Сирии находятся под мощным ракетным обстрелом

Военные базы США в Ираке и Сирии находятся под мощным ракетным обстрелом

 Twitter заблокировал страницу пресс-службы Асада после сообщений о визите Путина

Twitter заблокировал страницу пресс-службы Асада после сообщений о визите Путина
0:34   8 Января 2020
Весь мир

Путин похвалил совместную работу Сирии и РФ по ликвидации террористов

Путин похвалил совместную работу Сирии и РФ по ликвидации террористов

Российский президент Владимир Путин заявил, что совместные действия Москвы и Дамаска позволили ликвидировать наиболее опасных главарей террористов.

Путин сделал данное заявление во время визита в Дамаск, где он встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Видеозапись встречи была опубликована пресс-службой сирийского лидера.

Президент РФ отметил, что за прошедший 2019 год стороны сделали немало. Он напомнил, что военнослужащие российской военной полиции успешно действовали на Голанских высотах, в Алеппо и в Пальмире.

Также Путин отметил, что летчики ВКС РФ ведут разведку и оказывают авиаподдержку действиям армии Сирии. По словам российского лидера, совместные действия Сирии и России позволяют успешно ликвидировать наиболее опасных главарей.

 

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Автор: Олег Королев
#путин #сирия #асад

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