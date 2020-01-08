Путин в ходе визита в Дамаск отметил наличие множества нерешенных проблем в Сирии

Российский президент Владимир Путин на встрече с сирийским лидером Башаром Асадом в Дамаске отметил нерешенность множества проблем в Сирии.

Путин во вторник побывал в сирийской столице с визитом, где посетил командный пункт группировки войск ВС РФ в Сирии и встретился с Асадом. В рамках визита прошли двусторонние переговоры российской и сирийской делегации.

Путин в ходе встречи с Асадом заявил, что проблем в стране остается еще очень много как на севере, так и на востоке, а также на северо-западе.

Видеозапись беседы президентов опубликована пресс-службой Асада.

Ранее сообщалось, что Путин вместе с Асадом прогулялся по улицам Старого Дамаска.. Он зашел в историческую мечеть, а также подарил православному храму икону. Президентов сопровождали министры обороны Росии и Сирии Сергей Шойгу и Али Айюб.