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Вучич и премьер Болгарии посетят запуск «Турецкого потока» в Стамбуле

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22:12   7 Января 2020
Весь мир

Вучич и премьер Болгарии посетят запуск «Турецкого потока» в Стамбуле

Вучич и премьер Болгарии посетят запуск «Турецкого потока» в Стамбуле

Лидеры Сербии  и Болгарии Бойко Борисов и Александр Вучич и Бойко Борисов посетят церемонию запуска газопровода «Турецкий поток» в Стамбуле вместе с президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщила администрация Эрдогана во вторник, 7 января. Отмечается также, что глава Турции проведет двусторонние переговоры с лидерами трех стран.

До этого в Кремле сообщали, что Путин в ходе визита обсудит с Эрдоганом ситуацию в Сирии и Ливии.

«Турецкий поток» — газопровод из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа Турции, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

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Автор: Арсений Аскольский
#турецкий поток

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