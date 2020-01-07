Правительство Ливии призвало жителей Триполи поддержать армию Хафтара

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара продолжит освобождение Триполи. Об этом заявил глава МИД правительства в Тобруке Абдель Хади Хувейдж во вторник, 7 января.

Он подтвердил, что после того, как войска ЛНА полностью взяли под контроль Сирт, они продолжат очищать страну от боевиков. Хувейдж также призвал жителей Триполи поддержать армию Хафтара. Министр подчеркнул, что после победы армии, в новой Ливии не будет ни тюрем, ни терроризма, ни анархии, ни оружия. Страна будет построена на принципах демократии.

В понедельник ЛНА вошла в Сирт и объявила об установлении полного контроля над городом. Действия армии проходят под эгидой антитеррористической операции «Аль-Карама», направленной на полное освобождение страны от террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Некоторые из бойцов, воевавших на стороне ПНС, перешли к армии легитимного правительства. Также часть противников сдала Хафтару оружие.

Ранее Турция ввела своих военных в Ливию. Войска вошли в страну после подписанного соглашения между президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой ПНС Файезом Сарраджем. Против такого решения выступили ливийские племена, политики и мирные жителей. Они призвали отменить меморандум и прекратить поддержку османского колониализма в Ливии.