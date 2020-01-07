Российский лидер Владимир Путин прибыл в Стамбул, где завтра он запустит газопровод «Турецкий поток», а также проведет переговоры с коллегой Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля во вторник, 7 января.

Отмечается, что публичных мероприятий на вечер 7 января у Путина не запланировано. Рабочая программа начнется с 8 января.

Ранее сообщалось, что в ходе рабочего визита Путин обсудит с Эрдоганом развитие сотрудничества двух стран, а также «актуальную международную проблематику», в том числе ситуации в Сирии и в Ливии.