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21:26   7 Января 2020
Россия

Путин прибыл в Стамбул

Путин прибыл в Стамбул

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Стамбул, где завтра он запустит газопровод «Турецкий поток», а также проведет переговоры с коллегой Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля во вторник, 7 января.

Отмечается, что публичных мероприятий на вечер 7 января у Путина не запланировано. Рабочая программа начнется с 8 января.

Ранее сообщалось, что в ходе рабочего визита Путин обсудит с Эрдоганом развитие сотрудничества двух стран, а также «актуальную международную проблематику», в том числе ситуации в Сирии и в Ливии.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #эрдоган

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