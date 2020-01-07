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Ливийская национальная армия после освобождения Сирта продвигается к Мисурате

Ливийская национальная армия после освобождения Сирта продвигается к Мисурате

 Марокко выступило против интервенции Турции в Ливию

Марокко выступило против интервенции Турции в Ливию
20:58   7 Января 2020
Весь мир

Марокко выступило против интервенции Турции в Ливию

Марокко выступило против интервенции Турции в Ливию

Министр иностранных дел Марокко Насер Бурита на пресс-конференции после открытия генерального консульства Гамбии в Дахле осудил военное вмешательство Турции в дела Ливии.

«Королевство Марокко отвергает любое иностранное вмешательство, включая военное вмешательство в дела Ливии», — цитирует Бурита портал Marocco World News.

6 января в Триполи, согласно заключенному соглашению между Анкарой и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, представляющем собой смесь террористических группировок, прибыла первая партия турецких военных. Они призваны защищать интересы бандформирований, потерявших боевой дух в связи с приближением к городу сил Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

Как напомнил Бурита, прошлые интервенции — США и Саудовской Аравии — мира в Ливию не принесли:

«Зарубежные интервенции только усложнили ситуацию в Ливии, устранили потенциал политического решения в стране, создали внутренние разногласия и угрожали миру и безопасности во всем Магрибе».

Ранее турецкую интервенцию осудили спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гасан Саламе, Египет, Алжир, ФРГ и Тунис.

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Автор: Антон Долохов
#турция #ливия #марокко

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