Марокко выступило против интервенции Турции в Ливию

Министр иностранных дел Марокко Насер Бурита на пресс-конференции после открытия генерального консульства Гамбии в Дахле осудил военное вмешательство Турции в дела Ливии.

«Королевство Марокко отвергает любое иностранное вмешательство, включая военное вмешательство в дела Ливии», — цитирует Бурита портал Marocco World News.

6 января в Триполи, согласно заключенному соглашению между Анкарой и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии, представляющем собой смесь террористических группировок, прибыла первая партия турецких военных. Они призваны защищать интересы бандформирований, потерявших боевой дух в связи с приближением к городу сил Ливийской национальной армии под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

Как напомнил Бурита, прошлые интервенции — США и Саудовской Аравии — мира в Ливию не принесли:

«Зарубежные интервенции только усложнили ситуацию в Ливии, устранили потенциал политического решения в стране, создали внутренние разногласия и угрожали миру и безопасности во всем Магрибе».

Ранее турецкую интервенцию осудили спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гасан Саламе, Египет, Алжир, ФРГ и Тунис.