Ливийская национальная армия после освобождения Сирта продвигается к Мисурате

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара после установления контроля над городом Сирт продвинулась вперед на запад. Сейчас войска находятся находится примерно в 100 километрах от Мисураты.

Об этом сообщает информационный портал Afrigatenew во вторник, 7 января.

В понедельник ЛНА вошла в Сирт и объявила об установлении полного контроля над городом. Действия армии проходят под эгидой антитеррористической операции «Аль-Карама», направленной на полное освобождение страны от террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Власти Сирта провели заседание, в ходе которого было заявлено о всецелой поддержке ЛНА и легитимному правительству страны, находящемуся в Тобруке.

Сейчас ЛНА контролирует 90% ливийских территорий.