Путин прошелся с Асадом по Дамаску и подарил православному храму икону

Российский лидер Владимир Путин вместе с коллегой из Сирии Башаром Асадом прогулялся по улицам Старого Дамаска. Об этом сообщила пресс-служба сирийского президента во вторник, 7 января.

Лидеров сопровождали министры обороны РФ и САР Сергей Шойгу и Али Айюб. Отмечается, что Путин посетил Омейядскую мечеть, где осмотрел захоронения святого Яхъи (Иоанна Крестителя). Глава государства оставил запись в книге посетителей.

Путин также посетил старейший кафедральный собор Девы Марии в христианском квартале Дамаска и подарил ему икону.

Ранее сообщалось,что Путин прибыл с визитом в Дамаск, где пообщался с Асадом. Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны.

Позднее состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций.