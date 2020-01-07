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20:03   7 Января 2020
Россия

Путин прошелся с Асадом по Дамаску и подарил православному храму икону

Путин прошелся с Асадом по Дамаску и подарил православному храму икону

Российский лидер Владимир Путин вместе с коллегой из Сирии Башаром Асадом прогулялся по улицам Старого Дамаска. Об этом сообщила пресс-служба сирийского президента во вторник, 7 января.

Лидеров сопровождали министры обороны РФ и САР Сергей Шойгу и Али Айюб. Отмечается, что Путин посетил Омейядскую мечеть, где осмотрел  захоронения святого Яхъи (Иоанна Крестителя). Глава государства оставил запись в книге посетителей.

Путин также посетил старейший кафедральный собор Девы Марии в христианском квартале Дамаска и подарил ему икону.

Ранее сообщалось,что Путин прибыл с визитом в Дамаск, где пообщался с Асадом. Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны.

Позднее состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций.  

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #асад #дамаск

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