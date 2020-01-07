Маск станцевал на открытии завода Tesla в Китае

Глава американской компании Tesla Илон Макс станцевал необычный танец на церемонии в честь начала продаж собранных на фабрике в Шанхае автомобилей Tesla Model 3. Об этом пишет Reuters во вторник, 7 января.

Tesla Model 3— первые машины Маска, выпущенные за пределами США. Отмечается, что в ходе мероприятия Маск внезапно начал пританцовывать на сцене. Когда для главы Tesla включили музыку, он снял пиджак и картинно отбросил в сторону, размахивая руками.

At Tesla Giga Shanghai NSFW!! pic.twitter.com/1yrPyzJQGZ — Elon Musk (@elonmusk) 7 января 2020 г.

Видео танца опубликовал сам Маск в Twitter.