Пятнадцатительняя девочка пропала под Екатеринбургом

Пятнадцатилетняя школьница пропала в городе Верхняя Пышма под Екатеринбургом. Полиция начала поиски девочки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД во вторник, 7 января.

Ранее местный новостной портал Е1.ru сообщил, что школьница вышла из дома подруги накануне и пропала. Уточняется, что восьмиклассница живет в Ревде, а в Верхнюю Пышму приехала к бабушке.

В полиции отметили, что девочка и до этого уходила из дома, но родители не обращались к правоохранителям, потому что школьница быстро находилась. Сейчас опрашивается окружение девочки, проверяются места, где она может находиться.