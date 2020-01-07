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19:36   7 Января 2020
Россия

Пятнадцатительняя девочка пропала под Екатеринбургом

Пятнадцатительняя девочка пропала под Екатеринбургом

Пятнадцатилетняя школьница пропала в городе Верхняя Пышма под Екатеринбургом. Полиция начала поиски девочки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД во вторник, 7 января.

Ранее местный новостной портал Е1.ru сообщил, что школьница вышла из дома подруги накануне и пропала. Уточняется, что восьмиклассница живет в Ревде, а в Верхнюю Пышму приехала к бабушке.

В полиции отметили, что девочка и до этого уходила из дома, но родители не обращались к правоохранителям, потому что школьница быстро находилась. Сейчас опрашивается окружение девочки, проверяются места, где она может находиться.

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Автор: Арсений Аскольский
#полиция #верхняя пышма #пропажа ребенка

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