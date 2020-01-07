ЕС ужесточил безвизовый режим для граждан Украины

Евросоюз усложнил безвизовый режим для граждан Украины. С 2021 года жителям страны придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону. Об этом пишет издание «Обозреватель» во вторник, 7 января.

Такие изменения вызваны запуском системы авторизации въезда в Шенгенскую зону, действующей для стран, жители которых освобождены от визовых требований. Стоимость авторизации с 2021 года составит семь евро для людей в возрасте от 18 до 70 лет. Для остальных процедура будет бесплатной.

Необходимо будет заполнить онлайн-анкету не позднее, чем за 96 часов до вылета, пишет издание. Кроме украинцев, нововведение коснется граждан Британии и Канады.

Сейчас для граждан Украины действует безвизовый режим на 90 суток при предъявлении биометрического паспорта.