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 Эксперты назвали самый привлекательный в мире паспорт

Эксперты назвали самый привлекательный в мире паспорт

18:52   7 Января 2020
Весь мир

Эксперты назвали самый привлекательный в мире паспорт

Эксперты назвали самый привлекательный в мире паспорт

Япония заняла первое место в рейтинге привлекательности паспортов, составленным международной консалтинговой компанией Henley&Partners. Жители это странны могут посетить в безвизовом режиме 191 государство.

Вторую строчку в списке занял Сингапур. Его граждане имеют право пересекать границы 190 стран без оформления визы. В топ-3 также вошли  Германия и Южная Корея — их жители могут посетить по «безвизу» по 189 государств.

Россия в рейтинге заняла 51-е место. По российскому паспорту можно въехать без оформления визы в 118 стран.

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Автор: Арсений Аскольский
#рейтинг #загранпаспорт

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