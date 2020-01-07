Эксперты назвали самый привлекательный в мире паспорт

Япония заняла первое место в рейтинге привлекательности паспортов, составленным международной консалтинговой компанией Henley&Partners. Жители это странны могут посетить в безвизовом режиме 191 государство.

Вторую строчку в списке занял Сингапур. Его граждане имеют право пересекать границы 190 стран без оформления визы. В топ-3 также вошли Германия и Южная Корея — их жители могут посетить по «безвизу» по 189 государств.

Россия в рейтинге заняла 51-е место. По российскому паспорту можно въехать без оформления визы в 118 стран.