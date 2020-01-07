Помпео уклонился от ответа на вопрос о дипломатическом статусе убитого США Сулеймани

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал иранской пропагандой сведения о дипломатическом статусе в Ираке убитого генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса Стражей Иранской Революции (КСИР) Касема Сулеймани.

«Кто-нибудь из присутствующих верит в это?», — задал Помпео вопрос журналистам на брифинге.

Ответа госсекретарь США не стал дожидаться, пустившись в рассуждения:

«Насколько возможно, что такого рода джентльмен, этот дипломат высокого порядка прибыл в Багдад с миротворческой миссией. Это фантастика».

Сулемайни убит 3 января у аэропорта в Багдаде авиаударом ВВС США, приказ об атаке отдал лично президент США Дональд Трамп в обход Конгресса. Поводом стала гибель американского солдата во время ракетной атаки на военную базу в Киркуке 27 декабря 2019 года. Трамп уверен, что за ней стоит Иран.

В аэропорту Багдада Сулеймани был проездом, возвращался из Сирии. Также при атаке ВВС США погибли четыре человека, среди них командир иракской группировки ополченцев «Силы народной мобилизации», известной боями с террористической организацией, запрещенной в России «Исламское государство», Абу Махди Аль-Мухандис.

За убийство Сулеймани Вашингтон раскритиковало мировое сообщество. Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в разговоре с коллегой из Ирана Джавадом Зарифом подчеркнул, что решение президента США Дональда Трампа нарушает международное право и грозит полномасштабной войной на Ближнем Востоке.