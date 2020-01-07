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18:40   7 Января 2020
Весь мир

Жители освобожденного от боевиков ПНС Ливии Сирта получат хлеб и медикаменты

Жители освобожденного от боевиков ПНС Ливии Сирта получат хлеб и медикаменты

Взятие Ливийской национальной армией (ЛНА) Сирта принесло в этот портовый город к югу от Триполи мир и спокойствие. Об этом сообщил Посланник Тобрукского правительства Ливии Ареф Али Найед во вторник, 7 января.

По его словам, комитету по чрезвычайным ситуациям отдали приказ обеспечить местным жителям поставки хлеба и питьевой воды, а также медпомощь. Ведомство также восстановит электрическую сеть и коммуникации в Сирте.

Сейчас открыты школы и больницы города, работает полиция. Жители Сирта находятся в полной безопасности, подчеркнул Найед.

Он также заявил, что власти города провели заседание, в ходе которого было заявлено о всецелой поддержке ЛНА и легитимному правительству страны.

Напомним, в понедельник ЛНА под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара вошла в Сирт и объявила об установлении полного контроля над городом. Действия армии проходят под эгидой антитеррористической операции «Аль-Карама», направленной на полное освобождение страны от  террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Сейчас ЛНА контролирует 90% ливийских территорий.  

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Автор: Арсений Аскольский

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