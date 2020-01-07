Неумение договариваться приведет оппозицию к провалу на выборах в Госдуму в 2021 году

Российские несистемные оппозиционные силы продолжают готовиться к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году. Как и в прошлые разы, о консолидации речи не идет – каждый из них преследует собственные интересы и питает надежды пройти во власть в одиночку.

Мечущийся Ройзман

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в октябре 2019 года заявил о планах на участие в избирательной кампании в Госдуму. В эфире «Эха Москвы» от 6 января, рассуждая о предстоящем процессе, бывший глава города в очередной раз подчеркнул, что не видит для себя причин вступать в ту или иную партию, которая помогла бы ему с выдвижением.

«Готовых партий сейчас практически нет, к которой можно присоединиться, что-то поучаствовать. Ну не вижу пока», — отметил Ройзман.

При этом ранее политик говорил, что готов пойти от «Партии перемен», но с условием, что ее председателем станет Дмитрий Гудков. Из-за того, что партию до сих пор официально не зарегистрировали и, если это не случится до 2021 года, Ройзману придется примкнуть к другой или же идти самовыдвиженцем.

Ранее в СМИ сообщалось, что Ройзман договорился о сотрудничестве на выборах в Госдуму с блогером Алексеем Навальным. Однако об официальном сотрудничестве речи не идет, что подтверждают слова Ройзмана на «Эхе» о партии блогера.

«Послушайте, Навальный уже делал девять попыток создания партии. Совершенно точно, что ему не зарегистрируют. И мне заниматься этим же самым зачем?», — задался вопрос экс-мэр.

Не единая оппозиция

На отсутствие «командного духа» указывали и эксперты, отмечая раскол в оппозиционных кругах и уход Навального с лидирующих позиций. По мнению политолога Валерия Соловья, в либеральной среде вместо блогера готовятся вывести на политическую арену новые действующие лица. Одним из них может стать имеющий условный уголовный срок студент Егор Жуков.

Юноша был осужден по части 2 статьи 280 УК РФ и получил три года условно. Либеральная общественность сделала из молодого человека героя, а в соцсетях Жукова называли чуть ли не главным конкурентом Навального. Соловей уверен, что Жуков пока не готов к большой политике, поэтому нового лидера из него не получится.

Более высокие шансы, по мнению Соловья, имеет популярный блогер Юрий Дудь. Однако, для интервьюера политическая деятельность не является главной целью, поскольку она не коррелирует с его блогерской работой.

Поскольку на данный момент на выборах в Госдуму не намечается единой оппозиционной команды, то либералам надеяться на победу любого из своих кандидатов не стоит. Несмотря о публичных заявлениях о любви к Родине, каждый либерал действует в собственных интересах, и именно в нежелании сплотиться и заключается главная ошибка несистемной оппозиции.