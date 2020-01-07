Швыткин посоветовал Трампу и Помпео подумать о безопасности после убийства Сулеймани

США стоит приготовиться к серьезным неприятностям после убийства иранского генерала Касема Судеймани. Такое мнение в беседе с ФАН выразил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Напомним, военные Пентагона в ночь на 3 января нанесли удары по «двум целям, связанным с Ираном» в окрестностях Багдада. В результате был убит командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани и восемь представителей шиитских организаций Ирака. Приказ был отдан лично президентом Дональдом Трампом.

Убийство убедительно доказало, что США, как государство, является международным террористом, отмечает издание. Журналисты ФАН показали это в расследовании «Маски сорваны: убийство Сулеймани меняет международные правила игры».

«Без внимания такое демонстративное убийство точно не останется. США, поправ все нормы международного права, фактически сами проложили дорогу тому, что называется «действовать по понятиям», а не по закону», — уверен политик.

США, исходя из собственных представлений, фактически узурпировали право силовыми методами вмешиваться во внутренние дела других страны. Это очень опасно, подчеркнул собеседник издания.

«Уверен, подобные действия Вашингтона не останутся без последствий. Я уже заметил по риторике, что обеспокоены и в Европе, и в НАТО. Они явно испугались последствий., — отметил зампред комитета ГД по обороне.

Швыткин посоветовал Трампу и Помпео подумать о собственной безопасности. Политик не исключил, что скоро будут гораздо реже появляться на публике.

Террористическая сущность Соединенных Штатов требует принятия мер всеми государствами, подчеркнул политик. Он предостерег, что после убийства Сулеймани со стороны США могут последовать другие подобные действия, поэтому любые проявления терроризма чрезвычайно опасны.