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18:08   7 Января 2020
Весь мир

Тунис не станет помогать Турции в переброске военных в Ливию

Тунис не станет помогать Турции в переброске военных в Ливию

Администрация президента Туниса отказала Турции на просьбу перебросить через границы африканской страны десант наземных сил в Ливию. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на портал Alsaaa24 во вторник, 7 января.

Тунис — не первая страна, которая отказывается помогать Турции перебрасывать войска в Ливию, отмечает издание. Ранее депутат парламента Алжира и член Национального собрания Абд аль-Ваххаб Заим заявил, что страна не допустит, чтобы турецкие военные перешли через территорию страны в Ливию.

Напомним, хаос в Ливии начался в 2011 году после убийства лидера страны Муаммара Каддафи силами, поддерживаемыми США. Сейчас Триполи захватило так называемое ПНС Ливии, которое связано с запрещенными в РФ террористическими организациями «Братья-мусульмане», ИГ и «Аль-Каида». ПНС признано лишь 12 странами, входящими в ООН.

Ливийская Национальная Армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром с апреля 2019 года продолжила антитеррористическую операцию «Аль-Карама». Она направлена, в частности, на освобождение Триполи от боевиков ПНС.

Ранее Турция официально направила военных в Триполи для помощи террористическому «правительству». Анкара неофициально уже поддерживала ПНС, поставляя боевикам оружие в обход эмбарго ООН и перебрасывая в Триполи боевиков из Сирии.

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Автор: Арсений Аскольский
#турция #ливия #тунис #пнс

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