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17:13   7 Января 2020
Россия

Редкий политик Жириновский помог москвичам деньгами в шутливой манере

Редкий политик Жириновский помог москвичам деньгами в шутливой манере

Так в ЛДПР прокомментировали поведение Владимира Жириновского, который на Красной площади раздал по тысяче рублей прохожим со словами «крепостные, холопы». Представитель партии заявил, что на протяжении новогодних каникул Жириновский несколько раз посещал места широких гуляний в столице, что радовало граждан, которые торопились сфотографироваться с лидером ЛДПР и пожать руку, поздравить с праздниками.

«Некоторые просили помочь материально, в чем Владимир Вольфович никогда не отказывал. И никаких обиженных или оскорбленных этим людей не было. Его только благодарили, не отпускали, просили задержаться еще», — завили в ЛДПР.

По версии партии, некоторые СМИ «сильно исказили происходящее и вырвали из контекста крошечный фрагмент видео, в котором Владимир Жириновский в шутливой манере общался с окружающими». Однако в эпизоде нет недовольных или обиженных людей, а СМИ «преподнесли событие как якобы вызвавшее возмущение у граждан, что, конечно, абсолютно не соответствует действительности».

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #видео #жириновский #лдпр #общество

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