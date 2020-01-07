Путин запустит «Турецкий поток» в Стамбуле

Российский лидер Владимир Путин посетит Стамбул 8 января, где примет участие в церемонии запуска газопровода «Турецкий поток». Об этом сообщает пресс-служба Кремля во вторник, 7 января.

Кроме того, Путин встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств обсудят развитие двухстороннего сотрудничества, а также «актуальную международную проблематику», в том числе ситуации в Сирии и в Ливии.

Лидеры РФ и Турции 17 декабря в ходе телефонного разговора обсудили эскалацию ситуации в Ливии и выступили в поддержку усилий ООН и Германии по урегулированию конфликта и налаживанию диалога. Путин и Эрдоган также обсудили ситуацию в Сирии, в частности, российско-турецкие соглашения по стабилизации обстановки в Идлибе и на севере страны.