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16:31   7 Января 2020
Россия

Школьницу наградили за спасение провалившихся под лед в Петербурге детей

Школьницу наградили за спасение провалившихся под лед в Петербурге детей

Елизавете Шестовой вручили почетный знак Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД) за спасение провалившихся под лед на Дудергофском канале детей. Об этом сообщил глава аварийно-спасательной службы ВОСВОД Петербурга и Ленинградской области Александр Зуев​​​.

По его словам, во вторник, 7 января, 16-летнюю школьницу наградили почетным знаком. Елизавета Шестова не только заметила двоих мальчиков 9 и 11 лет, которые оказались в воде, но и спасла детей. Школьница подбежала, подала мальчикам руку и позвала на помощь.

«Потом уже прибежали прохожие и помогли всем выбраться из воды», — добавил Александр Зуев​​​.

В понедельник, 6 января, прохожие до приезда спасателей успели вытащить из Дудергофского канала в Петербурге двух провалившихся под лед детей. Школьница приехала в Северную столицу в гости из Вышнего Волочка.

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Автор: Анатолий Кубарев
#дети #петербург #общество #лед

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