Школьницу наградили за спасение провалившихся под лед в Петербурге детей

Елизавете Шестовой вручили почетный знак Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД) за спасение провалившихся под лед на Дудергофском канале детей. Об этом сообщил глава аварийно-спасательной службы ВОСВОД Петербурга и Ленинградской области Александр Зуев​​​.

По его словам, во вторник, 7 января, 16-летнюю школьницу наградили почетным знаком. Елизавета Шестова не только заметила двоих мальчиков 9 и 11 лет, которые оказались в воде, но и спасла детей. Школьница подбежала, подала мальчикам руку и позвала на помощь.

«Потом уже прибежали прохожие и помогли всем выбраться из воды», — добавил Александр Зуев​​​.