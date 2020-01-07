Школьницу наградили за спасение провалившихся под лед в Петербурге детей
Елизавете Шестовой вручили почетный знак Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД) за спасение провалившихся под лед на Дудергофском канале детей. Об этом сообщил глава аварийно-спасательной службы ВОСВОД Петербурга и Ленинградской области Александр Зуев.
По его словам, во вторник, 7 января, 16-летнюю школьницу наградили почетным знаком. Елизавета Шестова не только заметила двоих мальчиков 9 и 11 лет, которые оказались в воде, но и спасла детей. Школьница подбежала, подала мальчикам руку и позвала на помощь.
«Потом уже прибежали прохожие и помогли всем выбраться из воды», — добавил Александр Зуев.
В понедельник, 6 января, прохожие до приезда спасателей успели вытащить из Дудергофского канала в Петербурге двух провалившихся под лед детей. Школьница приехала в Северную столицу в гости из Вышнего Волочка.