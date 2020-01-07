Политолог прогнозирует раскол между Турцией и арабским миром из-за Ливии

Эксперт по Ближнему Востоку Владимир Шаповалов считает, что неоимперские действия Турции, в том числе в отношении Ливии, ужесточат противоречия между Анкарой и арабским миром. Такое мнение он выразил в беседе с Федеральным агентством новостей.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отправке военных в Ливию, чтобы помочь сотрудничающему с террористами так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Это прямое нарушение резолюции ООН от 2016 года об отказе от военного вмешательства в дела этой страны, отмечает издание.

Ряд стран арабского мира уже осудили турецкое вмешательство в Ливии.

Эксперт в беседе с ФАН отметил, что иностранное вмешательство в африканскую страну не только не приведет к разрешению кризиса, но значительно усугубит ситуацию, а также усилит давние противоречия между Турцией и арабским миром. Он напомнил, что все происходящее в Ливии — следствие агрессии Запада в этой стране.

«Есть революция ООН, запрещающая вмешательство в Ливии. Ряд государств, в том числе Россия призывают к мирному разрешению ливийского кризиса, чтобы на этой многострадальной земле, наконец, воцарился мир».

Однако позиция Турции прямо противоположна, отметил эксперт. Шаповалов напомнил, что ни одна арабская страна не поддерживает помощь Анкары террористическому ПНС. Большинство государства заявляет о невмешательстве, такую же позицию занимает и Лига арабских государств.

Поэтому действия Турции вызывает в арабском мире серьезное недовольство, отмечает политолог.

«Арабский мир всегда очень ревностно относился к желанию Турции диктовать свою волю, вмешиваться в дела других стран, будь то Ливия, Сирия или Ирак. Подобная попытка в отношении Ливии в арабском мире однозначно воспринимается как неоимперская политика в отношении бывшей метрополии», — уверен эксперт.

Напомним, хаос в Ливии начался в 2011 году после убийства лидера страны Муаммара Каддафи силами, поддерживаемыми США. Сейчас Триполи захватило так называемое ПНС Ливии, которое связано с запрещенными в РФ террористическими организациями «Братья-мусульмане», ИГ и «Аль-Каида». ПНС признано лишь 12 странами, входящими в ООН.

Ливийская Национальная Армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром с апреля 2019 года продолжила антитеррористическую операцию «Аль-Карама». Она направлена, в частности, на освобождение Триполи от боевиков ПНС.