Первое препятствие — экстратерриторальные санкции. Об этом заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр. По его словам, Париж выступил за перезапуск экономических отношений с Москвой. Ранее Брюно Ле Мэр прилетал в РФ, поэтому сейчас гарантирует продолжение решений президента Франции по перезапуску стратегических отношений с Россией​​​.

«Мы хотим перезапустить наши экономические обмены с Москвой при соблюдении международного права, не будучи стесненными экстратерриториальными финансовыми санкциями, которые являются сегодня первым препятствием для развития экономических отношений с Москвой», — объяснял Ле Мэр. Министр собирается за шесть месяцев найти действующее решение в финансовой области, чтобы Париж не только перезапустил экономические отношения с Москвой, но и избежал последствий эктратерриторильных санкций. «Которые, как я продолжаю думать, являются недопустимым посягательством на суверенитет нации», — резюмировал Ле Мэр.