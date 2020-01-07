Франция выступила за перезапуск экономических отношений с РФ
Первое препятствие — экстратерриторальные санкции. Об этом заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр. По его словам, Париж выступил за перезапуск экономических отношений с Москвой. Ранее Брюно Ле Мэр прилетал в РФ, поэтому сейчас гарантирует продолжение решений президента Франции по перезапуску стратегических отношений с Россией.
«Мы хотим перезапустить наши экономические обмены с Москвой при соблюдении международного права, не будучи стесненными экстратерриториальными финансовыми санкциями, которые являются сегодня первым препятствием для развития экономических отношений с Москвой», — объяснял Ле Мэр.
Министр собирается за шесть месяцев найти действующее решение в финансовой области, чтобы Париж не только перезапустил экономические отношения с Москвой, но и избежал последствий эктратерриторильных санкций.
«Которые, как я продолжаю думать, являются недопустимым посягательством на суверенитет нации», — резюмировал Ле Мэр.
Je voudrais placer ces vœux pour 2020 sous le signe de la durée et du temps long. On dit souvent que faire est plus important que de durer. Je crois surtout que durer est la condition pour faire. pic.twitter.com/gIP9AUYX2u— Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) 7 января 2020 г.