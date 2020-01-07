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16:07   7 Января 2020
Весь мир

Франция выступила за перезапуск экономических отношений с РФ

Франция выступила за перезапуск экономических отношений с РФ

Первое препятствие — экстратерриторальные санкции. Об этом заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр. По его словам, Париж выступил за перезапуск экономических отношений с Москвой. Ранее Брюно Ле Мэр прилетал в РФ, поэтому сейчас гарантирует продолжение решений президента Франции по перезапуску стратегических отношений с Россией​​​.

«Мы хотим перезапустить наши экономические обмены с Москвой при соблюдении международного права, не будучи стесненными экстратерриториальными финансовыми санкциями, которые являются сегодня первым препятствием для развития экономических отношений с Москвой», — объяснял Ле Мэр.

Министр собирается за шесть месяцев найти действующее решение в финансовой области, чтобы Париж не только перезапустил экономические отношения с Москвой, но и избежал последствий эктратерриторильных санкций.

«Которые, как я продолжаю думать, являются недопустимым посягательством на суверенитет нации», — резюмировал Ле Мэр.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #франция #экономика #минфин

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